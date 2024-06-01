شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي من مهرجان روتردام للسينما العربية: أتبع التربية الحديثة مع أولادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا بدورته الـ 24، ندوة للنجم المصري أحمد حلمي، بمناسبة تكريمه غدًا في ختام المهرجان، وذلك بحضور بشري وهشام ماجد، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والمنتج المصري معتز عبدالوهاب والمخرج المصري الدكتور محمد غزالة وفاطمة النوالي رئيس مهرجان كازبلانكا، ومحمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان لسينما المرأة وحسن أبو العلا مدير مهرجان اسوان لسينما المرأة، وروش عبد الفتاح مدير مهرجان روتردام للسينما العربية.

وتحدث أحمد حلمي عن طريقة تربيته لأولاده، مؤكدًا أنه يعتمد طريقة التربية الحديثة لا يجبرهم علي شيء ويقدم لهم النصيحة وينفذ طلباته في نفس الوقت ولكن من خلال النقاش وبالحجة، مؤكدًا أن طرق التربية الحديثة هي الأفضل لأن عددًا كبيرًا من الناس ممن تربوا بالطريقة القديمة معقدين ولديهم مشاكل نفسيًا.

وأشار أحمد حلمي إلى أنه يحمي أولاده من السوشيال ميديا حتى لا يتأثروا بأي شيء سلبي كما أنه لا يلتفت إلي الانتقادات على السوشيال ميديا ولكنه يتقبل النقد من المتخصصين الدارسين لأنه يستفاد منهم بشكل كبير.

وأكمل أحمد حلمي أنه في فترة ما بعد كورونا كان فاقدًا للشغف وليس لديه دافع للعمل ومبسوط بالجلوس على الكنبة دون فعل أي شيء، إلى أن جلس مع مدرب تمثيل دربه على استخدام فصوص في المخ لم تكن مستغلة من قبل وبالتالي أعاد له الشغف وأعاد له التفكير في أفكار خارج الصندوق وهي الحالة التي تحدث فيها من خلال فيلمه واحد تاني.

ومن المقرر أن يقوم مهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته الـ24 بتكريم النجم أحمد حلمى في حفل ختام المهرجان غدا الأحد.