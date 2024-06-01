شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي من مهرجان روتردام: فلسطين صامدة ونفسي أقدم عمل عن أهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا بدورته الـ24، ندوة للنجم المصري أحمد حلمي، بمناسبة تكريمه غدًا في ختام المهرجان، وذلك بحضور بشري وهشام ماجد، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والمنتج المصري معتز عبد الوهاب والمخرج المصري الدكتور محمد غزالة وفاطمة النوالي رئيس مهرجان كازبلانكا، ومحمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان لسينما المرأة وحسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان لسينما المرأة، وروش عبد الفتاح مدير مهرجان روتردام للسينما العربية.

وقال حلمي خلال الندوة، إنه يتمني تقديم عمل عن غزة يفضح الاحتلال للعالم كله، مؤكدًا أن الاحتلال يعرف جيدًا قدرة الفن على توصيل الرسالة الحقيقية لذلك هو يسعي جاهدًا لتقديم رسالة مزيفة من خلال الأعمال الفنية والسينما ويدس العسل فيها لأنه يعرف قدرة الفن على ترسيخ الحقائق وبالتالي يزيف هو الحقائق لجعل العالم يتعاطف معه في الوقت الذي نقف فيه نحن ولا نقوم بذلك الدور رغم أن الحقيقة لدينا نحن.

وأكمل أحمد حلمي حديثه، أن العالم كله بدأ يعرف الحقيقة كاملة وبدأ يفهم من هم أصحاب الأرض وأصبحت الأكاذيب التي يتم الترويج لها لا تلقى قبول ولا تصدق وبالتالي لابد أن نقوم نحن بهذا الدور ونقدم أعمال تناقش القضية وتفضح الاحتلال وتخاطب العالم، مشيرًا إلي أنه رغم الحزن على ما يحدث في غزة لكن هناك بصيص من الأمل في أن العالم بدأ يفهم كل شيء مؤكدًا أن فلسطين صامدة وأهل فلسطين صامدين داعيًا الله أن يرفع عنهم الظلم في أقرب وقت.

ومن المقرر أن يقوم مهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته الـ24 بتكريم النجم أحمد حلمى في حفل ختام المهرجان غدًا الأحد.

وتألق "حلمي" منذ ظهوره الأول في السينما بفيلم "عبود على الحدود" للمخرج شريف عرفة عام 1999، ثم تقاسم البطولة مع عدد من نجوم السينما المصرية المميزين في عدة أفلام منها فيلم "سهر الليالي"، ثم بدأ في تقديم دور البطولة بعدد من الأفلام المميزة ومنها: "ميدو مشاكل، صايع بحر، زكي شان، ظرف طارق، جعلتني مجرما، مطب صناعي، كده رضا، آسف على الإزعاج، لف ودوران، صنع في مصر، بلبل حيران، علي جثتي، خيال مآتة، واحد تاني"

وحصد الفنان أحمد حلمي العديد من الجوائز حيث حصل على جائزه المهرجان القومى للسينما عن فيلم "آسف على الإزعاج"، وجائزة من مهرجان دمشق السينمائى عن فيلم "سهر الليالى"، كما حصد جوائز استفتاء الجمهور أعوام 2007 و2008 و2009 المقامة من شبكة قنوات Art عن أفلام "مطب صناعى" و"كده رضا"، و"آسف على الإزعاج".

كما حصل على جوائز استفتاء الجمهور من إذاعة نجوم إف إم عامي 2007 و2008 عن فيلمي "كده رضا"، و"آسف على الإزعاج" وكذلك جوائز استفتاء الجمهور من مجلة ديرجيست أعوام 2007 و2008 و2009 عن أفلام "مطب صناعى" و"كده رضا"، و"آسف على الإزعاج"، كما تم تكريمه من مهرجان المسرح العربي.