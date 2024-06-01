شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى جاد وسوسن بدر ومحمود رشاد يحضرون عرض الجزء الثانى من وثائقى "أم الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل كل من نشوى جاد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، والنجمة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد، إلى العرض الخاص للجزء الثانى من سلسلة أم الدنيا الوثائقية داخل الكاتدرائية واحتفالية دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

وطرحت منصة watch it الإلكترونية البرومو التشويقي الرسمي للجزء الثاني من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، وشهد البرومو ظهور النجمة سوسن بدر بطلة السلسلة، وهي تتحدث عن أهم المحطات التاريخية التي تستعرضها السلسلة بداية من العصر الروماني مرورًا بتاريخ اليهود في مصر ومولد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وحتى قدوم الجيش الإسلامي، وحتى العصر الفاطمي.

سلسلة أم الدنيا بطولة سوسن بدر، وإخراج ورؤية محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم.

وكان الجزء الأول من السلسلة عرض حصريًا على المنصة العام الماضي، حيث تسرد السلسلة بإطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.

وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مروراً بتوحيد الأرضين و عصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات، والحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنساني ودرامي لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة.



محمود رشاد يحضر العرض الخاص للجزء الثانى من سلسلة أم الدنيا