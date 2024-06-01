شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يزيح الستار عن بوستر فيلمه المقبل عصابة الماكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد فهمي، عن بوستر فيلمه المقبل عصابة الماكس، المقرر طرحه ضمن سباق عيد الأضحى المقبل، ونشر صورة البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، منذ قليل، ليعلن عن موعد طرح الفيلم قائلاً: "استنوني في فيلم عصابة الماكس، فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية".



بوستر عصابة الماكس

فيلم عصابة المكس بطولة أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق، ويعيد أحمد فهمي في الفيلم تقديم شخصية المكسيسي والتي جسدها في فيلم "كازابلانكا" عام 2019.

فيلم عصابة المكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "المكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.