شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي وأكرم القصاص وعلا الشافعي يحضرون العرض الخاص لـ"أم الدنيا 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عمرو الفقى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365” وعلا الشافعى رئيس تحرير ”الخليج 365”، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العرض الخاص للجزء الثاني من سلسلة أم الدنيا الوثائقية داخل الكاتدرائية.

كما حضر كل من نشوى جاد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، والنجمة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد، والأنبا بطرس دنيال والإعلامية بوسى شلبى والنجمة أنوشكا والفنانة سوزان نجم الدين والنجمة بسمة.

وطرحت منصة watch it الإلكترونية البرومو التشويقي الرسمي للجزء الثاني من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، وشهد البرومو ظهور النجمة سوسن بدر بطلة السلسلة، وهي تتحدث عن أهم المحطات التاريخية التي تستعرضها السلسلة بداية من العصر الروماني مرورًا بتاريخ اليهود في مصر ومولد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وحتى قدوم الجيش الإسلامي، وحتى العصر الفاطمي.

سلسلة أم الدنيا بطولة سوسن بدر، وإخراج ورؤية محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم.

وكان الجزء الأول من السلسلة عرض حصريًا على المنصة العام الماضي، حيث تسرد السلسلة بإطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.

وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مرورًا بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات، والحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعدا إنسانيا ودراميا لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة .