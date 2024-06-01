شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعليقًا على طرح ألبومها أنا سكتين: "أنتم نبض هذا النجاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة اللبنانية إليسا، على توجيه رسالة شكر لكل متابعيها وجمهورها بعد تعليقاتهم على نجاح ألبومها الأخير أنا سكتين، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت "مبسوطة كتير بتفاعلكم مع ألبوم أنا سكّتين، بفضلكم فرحتي كبيرة، شكرًا من كل قلبي على محبتكم وعلى دعمكم، انتوا باختصار وفي كلمتين، نبض هيدا النجاح، حقيقة فرحانة معكم وفيكم".



تعليق اليسا على البومها الاخير

أغانى ألبوم "أنا سكتين":



"بتمايل على الـ BEAT" كلمات وألحان عزيز الشافعي توزيع أمين نبيل.

“أنا سكتين" كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور توزيع أحمد إبراهيم.

"فرحانة معاك" كلمات نادر عبد الله، ألحان Ghokhan Ors توزيع أحمد إبراهيم.

"كله وهم" كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

"العقد" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى توزيع جلال حمداوي.

"شو كان بيمنعك" كلمات وألحان مروان خوري توزيع عمر صباغ.

"النظرة الأولى" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى توزيع جلال حمداوي

"من أول السطر" كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب توزيع جلال حمداوي.

"نظرات" كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

"حلالي" كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد إبراهيم.

"حظي ضحكلي" كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

"خوليو وفيروز" كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم.