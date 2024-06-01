شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهري وأشرف زكى وأنوشكا يحضرون العرض الخاص لـ"أم الدنيا 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد كبير من نجوم الفن، العرض الخاص للجزء الثانى من سلسلة أم الدنيا الوثائقية داخل الكاتدرائية، لمساندة النجمة سوسن بدر بطلة العمل والمخرج محمود رشاد، ومنهم أشرف زكى نقيب الممثلين والإعلامية بوسى شلبى والنجمة أنوشكا والفنانة سوزان نجم الدين والنجمة بسمة والنجمة عبير صبرى والنجمة فردوس عبد الحميد والفنانة سارة عبد الرحمن والأنبا بطرس دنيال ووزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم.

وحضر كل من عمرو الفقى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير ”الخليج 365”، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و نشوى جاد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”.

وطرحت منصة watch it الإلكترونية البرومو التشويقي الرسمي للجزء الثاني من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، وظهرت النجمة سوسن بدر بطلة السلسلة، وهي تتحدث عن أهم المحطات التاريخية التي تستعرضها السلسلة بداية من العصر الروماني مرورا بتاريخ اليهود في مصر ومولد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وحتى قدوم الجيش الإسلامي، وحتى العصر الفاطمى و سلسلة أم الدنيا بطولة سوسن بدر، وإخراج ورؤية محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم.

وكان الجزء الأول من السلسلة عرض حصريًا على المنصة العام الماضي، حيث تسرد السلسلة بإطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.

وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مرورًا بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات، والحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات مهمة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنساني ودرامي لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة.



أشرف زكى والطاهرى وسوزان نجم الدين فى احتفالية أم الدنيا



سوسن بدر من احتفالية أم الدنيا 2



حضور احتفالية أم الدنيا 2



حانب من حضور احتفالية أم الدنيا 2