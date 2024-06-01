هبة طوجي تحيي حفلا تاريخيا في باريس مع لارا فابيان وإبراهيم معلوف وماتيو شديد

ياسر رشاد - القاهرة - تألقت النجمة اللبنانية هبة طوجي، وخطفت قلوب جمهورها في فرنسا بحفل غنائي استثنائي على مسرح الأولمبيا L'Olympia التاريخي في باريس.



حفل حمل لافتة كامل العدد قبل موعده بعدة أيام، بحضور تنوع بين مختلف الحنسيات الأوروبية والجاليات العربية، شهد العديد من المفاجآت الغنائية، من بينها مشاركة عدد من أشهر النجوم العالميين مثل لارا فابيان وفلوران باني وإبراهيم معلوف، بحفل عالمي تحت الإدارة الفنية للمنتج والمؤلف اللبناني الكبير أسامة الرحباني.

وأسرت هبة مسامع مئات الحضور برحلة غنائية استمرت قرابة ساعتين قدمت خلالها توليفة من أبرز أعمالها الغنائية منها "مين اللي بيختار" و"لا بداية ولا نهاية"، ومقتطفات خاصة من ألبومها الأخير "بعد سنين"، منها الأغنية الرئيسية باللهجة المصرية، بجانب أغنية "راجع من رماده".

وأشعلت هبة طوجي أجواء الأولمبيا بمشاركة الغناء مع النجمة العالمية لارا فابيان، في أغنية "Broken Vow"، وأغنيتها الشهيرة " Je T’aime"، كما قدمت هدية تذكارية استثنائية تمثلت في صورة قديمة تجمعهما سويا منذ عشرين عاما خلال حفل فابيان في بيروت.

حفل هبة طوجي

كما شهد الحفل إطلالة غير متوقعة للنجم الفرنسي فلوران باني، في أول ظهور جماهيري له بعد غياب طويل، وقدمت معه هبة أغنيته الشهيرة "Savoir Aimer".

كما شاركت هبة المغني الفرنسي من أصول لبنانية YCare في تقديم دويتو "Les Cedres"، وصاحبت نجم البوب ستار الفرنسي من أصول لبنانية ماتيو شديد والموسيقار العالمي إبراهيم معلوف في أغنية "Mappemonde"، والتي تم تأليفها بشكل خاص تزامنا مع انفجار بيروت المأساوي.

حفل هبة طوجي

وبدأت مفاجآت الحفل التاريخي لهبة طوجي على مسرح الأولمبيا منذ اللحظة الأولى قبل صعودها، حيث افتتح السهرة الفرقة الفرنسية العالمية Madame Monsieur، الثنائي العالمي الذي مثل فرنسا منذ أعوام في مُسابقة الأغنية الأوروبيّة Eurovision Song Contest. كما احتضن الحفل مشاركة خاصة لفرقة Sankofa، التي تضم مايزيد عن ثلاثين مغنيا.

حفل هبة طوجي

ويأتي هذا الحفل التاريخي على مسرح الأولمبيا ضمن جولة حفلات عالمية تحييها هبة طوجي بدأتها من تورونتو في كندا مرورا بمونتريال، وصولا لفرنسا وتكملها في موطنها الأم لبنان بحفل "من أجل شباب لبنان" 23 يونيو الجاري على مسرح جامعة "Notre Dame Louaize" نوتردام اللويزة.

كما يعد هذا الحفل التاريخي نقلة نوعية في رحلة هبة طوجي الغنائية، وتكمل خلالها وضع لمستها الفنية على أعرق المسارح العالمية حاملة معها راية الموسيقى اللبنانية.

حفل هبة طوجي

وكانت أحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي حفلًا بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، وإشراف موسيقي لـ أسامة رحباني، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك.

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وجهزت هبة طوجى، لجمهورها مجموعة مميزة من أعمالها الغنائية التى تمزج بين الطابع الشرقى والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية لحنها الموسيقار أسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة منها حلم، يمكن حبيتك، يا حبيبي خليك حدي، خلاص، لونبقي سوا، حبيبي خلاص، قل لى يا حبيبي، مين اللي بيختار، بعد سنين، لابداية ولا نهاية ، أول ما شوفته، زمان، بلد التناقض، إلى جانب أغنية سلم علي مصر والتى تهديها لمصر وشعبها بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها طلعت يا محلا نورها ، حنا السكران وغيرها .

بروفات حفل هبة طوجي

أحدث اغاني هبة طوجي بعد سنين

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ هبة من خلال أغنية “بعد سنين"، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، من كلمات نور الدين محمد، ألحان:نيس، وتقول كلماتها"بعد سنين بعاد .. جه طالب مني معاد و فضل يترجى فيا و يحلفني بعنيا و حلفلي انو محتاجني معاه و حاولت مابينش و اعمل روحي ماهتمتش و صعب جدا علّيا و لقتني بعد شوية بسمعلو .. بعد ما كنت مخصماه و قابلني و قالي انو مش مرتاح في بعدي عنو قال انو اسف لانو مقدرش النعمة اللي معاه كان حنين جدا .. كان باين تعذيبه فعلا كنت اتمنى ارفض طبعا بس لقيتني مسمحاه كان نفسي ماروحلوش و ماقبلوش ما اسمعهلوش و ابقى انسانة جديدة جامدة و قاسية و عنيدة وما عرفتش قلبي الضعيف سلم كنت شايله كتير من جرحه الكبير كان نفسي اقوله ياما و غلبني ب ابتسامة وجعتني مقدرتش أتكلم "

بروفات حفل هبة طوجي

وكانت انضمت هبة طوجي لنخبة من نجوم العالم للمشاركة في ألبوم الفرقة الأمريكية العالمية Pentatonix، الذي يضم في جعبته 12 أغنية.

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وتمثل هبة لبنان والعالم العربي وسط عشرة فنانين من مختلف أنحاء العالم ممن شاركوا فرقة Pentatonix في ألبومها الجديد Holidays around the world، الذي يضم توليفة من أشهر أغنيات أعياد الكريسماس.



ووضعت طوجي لمستها الغنائية في الألبوم العالمي بتأديتها أغنية "مجدك باقي بهذا الزمان Hark! The Herald Angels Sing,، في أول مشاركة لمطربة عربية ضمن ألبوم الفرقة الأمريكية الحاصلة على ثلاث جوائز جرامي عالمية.

بروفات حفل هبة طوجي



ومن جانبه عبر الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني الذي شارك بتوزيع الأغنية مع اللبناني أليكس ميساكيان، عن سعادته لهذه التجربة، حيث تعد استثنائية من نوعها أن تقدم فرقة عالمية مثل "بينتاتونيكس" على إطلاق ألبوم كامل يشمل توليفة من نجوم الغناء العالميين منهم النجمة الأمريكية ميجان ترينور والعازف الصيني لانج لانج والفرقة البريطانية ذا كينج سينجرز، والألبوم من توزيع البروديوسر بين برام.



وتواصل هبة طوجي بذلك خطاها نحو العالمية مؤخرا بعد لفتها الأنظار بإطلاق أغنيتها الجديدة "لو نبقى سوا Que Sera Sera" التي جمعتها مع النجم العالمي لويس فونسي Luis Fonsi صاحب أغنية "ديسباسيتو" الشهيرة التي كسرت حاجز السبع مليارات مشاهدة على يوتيوب.

كما أطلقت هبة مؤخرا دويتو مميز آخر مع المغني الفرنسي ايكار Ycare عبر أغنية "الأرز Les Cedres" ضمن ألبومه الجديد، بمشاركة زوجها العازف العالمي إبراهيم معلوف.

وتبشر دويتو هبة مع لويس فونسي لمشروع ألبومها الغنائي الجديد، وتعلن خلاله انضمامها لشركة الإنتاج العالمية Universal Arabic Music والمنتج العالمي وسيم Salxco صليبي، ويضم الألبوم عدة مفاجآت عالمية.

كما تعتبر مشاركة هبة في ألبوم بينتاتونكس العالمي للكريسماس امتدادا لمشوارها الفني الحفل بالأغاني والألبومات الناجحة خلال مواسم الكريسماس عبر السنوات الماضية، من بينها ألبومها الخاص بالأعياد "هلليلويا"، وحفلاتها الجماهيرية الكبرى في كل عام خلال الكريسماس.