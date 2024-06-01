المنتجة مها سليم تحصد جوائز عن "نعمة الأفوكاتو" و"كوبرا" من مهرجان إنرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصدت المنتجة مها سليم جائزة أفضل مسلسل عن "كوبرا" من حفل جوائز كأس إنرجي للدراما في موسمه الثامن، بتصويت الجمهور وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في دراما رمضان 2024 وتحقيقه نسب مشاهدة عالية ونال استحسان الجمهور وقت عرضه.

كما حصدت المنتجة مها سليم عدة جوائز عن مسلسل نعمة الأفوكاتو، حيث حصد جائزة أفضل مسلسل وجائزة أفضل مخرج وجائزة أفضل ممثلة، وذلك بعد النجاح الذى حققه في دراما رمضان لعام 2024.

يذكر أن المنتجة مها سليم شاركت في رمضان الماضي بمسلسلين الأول هو "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق ، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، حول المُحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين الذين يبحثون عمن يمد إليهم يد العون والمساعدة، حيث تتأرجح حياتها بين مساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يمارس عليها أقصى أنواع الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.

أما المسلسل الثانى فهو "كوبرا" بطولة محمد إمام، ومجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداث مسلسل "كوبرا" في إطار من الإثارة والتشويق حول كوبرا الذي يدخل في صراع مع المعلم "شيخون" وشقيقه حربي بمساعدة صديقه سيكا وسط العديد من المطاردات والمناوشات.