نادية مصطفى تكشف لمصراوي سبب رفض مصطفى كامل العلاج بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رفض الفنان مصطفى كامل السفر لتلقي العلاج خارج مصر بعد مروره بأزمة صحية.

وتواصل "الخليج 365" مع الفنانة نادية مصطفى التي أكدت على ثقة الفنان مصطفى كامل في الطب المصري وأن الأطباء المصريين يمثلونا في الخارج وأثبتوا جدارتهم وكفائتهم، وعن إجرائه العديد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة الماضية، وأن ما يحتاجه هو الراحة التامة واتباع تعليمات الأطباء في أخذ العلاج اللازم.

وقالت نادية مصطفى في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "انهاردة الحمد لله كان بيعمل فحوصات وأشعة وتحاليل دم وعمل المسح الذري والحمد لله طلع مفيش مشكلة، لكن طلع عنده الغدة نشطة زيادة وطبعًا مع الانفعالات بتزيد أكتر ومع الراحة هيبقى كويس وزي الفل

وعن رفض سفره للخارج قالت: "احنا عندنا دكاترة كويسين، والواحد أصلا لما بيتعالج بره بيفكر مليون مرة لأن احنا عندنا دكاترة بيمثلونا أصلا برة وبيبثبتوا جدارتهم وشطارتهم، وكتير أوي ناس بيروحوا بره عشان يتعالجوا بيقولولهم انتوا عندكم ناس في مصر أحسن من عندنا هنا، والموضوع ثقة أولًا في دكاترة وطب مصر، وان شاء الله هيبقى كويس بالراحة وانه يسمع كلام الدكاترة وياخد العلاج المظبوط ويستريح كمان وان شاء الله يبقى كويس وزي الفل".

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