نجوم الفن يحضرون احتفالية الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "أم الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وإطلاق الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية أم الدنيا إخراج محمود رشاد، والمقامة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور: عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسمة، سوزان نجم الدين، أنوشكا، فردوس عبدالحميد ومحمد فاضل.

كما وصلت الفنانة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد. ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كان المخرج محمود رشاد كشف عن الملصق الدعائي الخاص بالموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" الذي من المقرر طرحه على منصة watch it- واتش إت.

ونشر رشاد صورة "البوستر" عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، معلقا " بسم الله.. أخيراً أم الدنيا الجزء التاني (إحنا مين؟)، ابتداء من الخميس ٦ يونيو على واتش إت".

وفي تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" قال محمود: "مهتمين في الموسم الثاني بالحديث عن تاريخ مصر القبطي حتى نصل إلى الفترة الإسلامية والعصر الفاطمي".

وأكد محمود أن الموسم الثاني تأتي صعوبته بسبب وجود جزء دراما أكبر، إذ ستجمع الحلقات الجديدة بين الوثائقي والدراما، مضيفا "وتم بناء ديكورات لتصوير الجانب الدرامي وهو ما يمثل صعوبة أكبر لم تكن موجودة في الموسم الأول".

جدير بالذكر أن الموسم الأول والثاني تقدمهما النجمة الكبيرة سوسن بدر، وتكون الموسم الأول من 15 حلقة. وتسرد السلسلة في إطار تشويقي وإنساني تاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث. وتبدأ الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم، مروراً بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا.