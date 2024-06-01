رسائل غامضة من ياسمين رئيس بعد أيام من حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ياسمين رئيس مقطع فيديو عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله أحد المؤثرين السوشيال ميديا وهو يتحدث عن المشاكل الزوجية.

وتضمن الفيديو: "أسوأ رجل في العالم هو الرجل اللي بيجعل بيته من زجاج، يعني مشاكل بيتك أو تفاصيل بيتك وأسرتك كلها تكون عند الغير"، كما نشرت صورة أخرى تضمنت رسالة فلسفية: "المعارك الوهمية مع الناس التافهة تعطلك عن حياتك وتشتت تفكيرك وتعيق خططك، كان للبدو قديمًا حكمة شهيرة تقول (الرمح غالي والفريسة ذبابة)".

واحتفلت الفنانة ياسمين رئيس بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز يوم الخميس 30 مايو الماضي في القلعة بحفل اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

يذكر أن آخر مشاركات ياسمين رئيس كانت بمسلسلي "جودر" و"كامل العدد +1" وعرضا بموسم دراما رمضان 2024.

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