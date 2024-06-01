محمود رشاد: مشروع "أم الدنيا" مكانش هيطلع من غير نشوى جاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه المخرج محمود رشاد كلمة شكر وتحية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وإطلاق الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية أم الدنيا، والمقامة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال رشاد "شكرا الشركة المتحدة والحضور، حابب أقول نبذة بسيطة عن اللي هنتفرج عليه، السلسلة بتتكلم عن الفترة الرومانية في مصر القديمة إلى الخلافة الفاطمية، والنهاردة عاملين مونتاج بسيط للجزء الخاص بالخط المسيحي في العمل".

وتابع "شكرا نشوى جاد - رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة watch it- المشروع مكانش هيطلع من غيرك. وشكرا لعائلتي ماما وبابا"، متمنيا أن ينال العمل إعجاب الحضور.

وألقت الفنانة سوسن بدر كلمة في الاحتفالية، وقالت: "سعيدة باجتماعنا في هذا المكان المبارك للاحتفال بدخول العائلة المقدسة إلى مصر"، ورحبت بالحضور وقداسة البابا تواضروس الثاني "لكم مني كل الشكر والمحبة".

وتشهد الاحتفالية حضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، بينهم: عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسمة، سوزان نجم الدين، أنوشكا، فردوس عبدالحميد والمخرج محمد فاضل، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كان المخرج محمود رشاد كشف عن الملصق الدعائي الخاص بالموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" الذي من المقرر طرحه على منصة watch it- واتش إت.

ونشر رشاد صورة "البوستر" عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، معلقا "بسم الله.. أخيراً أم الدنيا الجزء التاني (إحنا مين؟)، ابتداء من الخميس ٦ يونيو على واتش إت".

وفي تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" قال محمود: "مهتمين في الموسم الثاني بالحديث عن تاريخ مصر القبطي حتى نصل إلى الفترة الإسلامية والعصر الفاطمي".

وأكد محمود أن الموسم الثاني تأتي صعوبته بسبب وجود جزء دراما أكبر، إذ ستجمع الحلقات الجديدة بين الوثائقي والدراما، مضيفا "وتم بناء ديكورات لتصوير الجانب الدرامي وهو ما يمثل صعوبة أكبر لم تكن موجودة في الموسم الأول".

جدير بالذكر أن الموسم الأول والثاني تقدمهما النجمة الكبيرة سوسن بدر، وتكون الموسم الأول من 15 حلقة، تسرد في إطار تشويقي وإنساني تاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث. وتبدأ الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم، مروراً بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا.