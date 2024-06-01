رسالة رومانسية من ليلى زاهر لخطيبها هشام جمال في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة ليلى أحمد زاهر رسالة رومانسية لخطيبها الفنان هشام جمال بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 1 يونيو.

ونشرت "ليلى" عدد من الصور التي جمعتهما سويًا طوال سنوات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "إلى الرجل الذي يملك قلبي، والذي يجعل كل لحظة أكثر بريقًا فقط بوجوده لسنوات، لقد كنت صديقي، ومنطقتي الآمنة والآن أطلق عليك حب حياتي، هذه الصور لنا ولذكرياتنا التي لا تعد والتي لم نبدأها بعد لأنني لا أريد أن أعيش لحظة في الحياة بدونك".

احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر بخطوبتها على الفنان هشام جمال مطلع العام الجاري بحفل اقتصر على تواجد عدد من الأصل والأصدقاء المقربين منهما، ونشر والدها الفنان أحمد زاهر صور من حفل قراءة الفاتحة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وقام بتهنئتهما قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتي ليلى على المنتج والفنان هشام جمال، كل التمنيات الطيبة للعروسين وألف مبروك لحبيبة بابا ليلى ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

وتعاون الفنان هشام جمال مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض في النصف الأول من موسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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