شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يكشف موقفه من تقديم البطولة المطلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد أنور في تصريحات لـ"الخليج 365" عن أنه لا يستعجل فى تقديم البطولة المطلقة في السينما، ولم تكن من اهتماماته غير تقديم عمل يستحق.

وأضاف أنه يفضل الدور الذي يضيف له في مشواره بغض النظر عن مساحته، ويهمه تقديم الدور الحلو، مشيرًا إلى أنه عرض عليه تقديم أكثر من بطولة ولكنه ينتظر الوقت المناسب.

وتابع: قدمت أدوارًا مهمة في أفلامى الأخيرة البعبع ومستر إكس والحمد لله كانت أدوار رئيسية ومحورية في العمل وحققت من خلالها نجاحا كبيرا.

وينتظر النجم محمد أنور طرح فيلم "جوازة توكسيك" الذى يشارك في بطولته مع عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم النجمة ليلى علوى وبيومى فؤاد وملك قورة وغيرهم والذى يعرض يوم 3 يوليو المقبل في السينمات.

وقال محمد أنور في تصريحات لـ ”الخليج 365” الفيلم يحمل عددا من المفاجآت ويتناول قصة وموضوعا جديدا على السينما المصرية، ويقدم من خلاله شخصية مهندس يقع في حب ملك قورة، ولكن في اختلافات في الثقافات بين العائلتين، ويدور صراع بينهم ضمن الأحداث التي تشمل عدد المفاجآت.

وأضاف الفيلم يشمل جانبا رومانسيا وليس كوميديا فقط، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور خلال عرضه في السينمات، مشيرًا إلى أنه بذل جهدا كبيرا في تصويره، وكانت الكواليس كلها ضحك وممتعة.

وطرح مؤخرا البوستر الرسمي للفيلم حيث نرى أبطاله على يخت وسط البحر، حيث يجلس العروسان (محمد أنور وملك قورة) على طرفي اليخت وبينهما عائلة كل منهما في مظهر يعكس التناقض الكبير بين العائلتين، ما ينبئ بزواج غير متكافئ.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، محمد أنور، وتامر هجرس، وهيدي كرم، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل.