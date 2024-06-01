شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال بالزي البدوي خلال أحداث برومو "اللعب مع العيال" بشخصية "كمامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة أسماء جلال إلى فيلم "اللعب مع العيال" التي تقوم ببطولته النسائية أمام الفنان محمد إمام، وذلك خلال عمل مرتقب بالنسبة لكثيرين، خاصة أنه من تأليف وإخراج اسم كبير في عالم صناعة السينما، وهو المخرج شريف عرفة.

أسماء جلال وخلال البرومو الرسمي للفيلم ظهرت بلوك جديد تمامًا عما اعتاده متابعوها، وذلك بالزى البدوى نظرًا لتجسيدها دور أحد نساء أهالى سيناء، والتي تقع في مواقف تجمعها مع محمد إمام، كما تميز البرومو بخفة دم شديدة خاصة أن أسماء جلال تلعب شخصية باسم "كمامة".

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

يذكر أن محمد إمام قدم فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024 فيلم "أبو نسب" وحقق إيرادات تخطت 53 مليون جنيه، وشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.