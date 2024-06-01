شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تشكر قيادات "المتحدة" على مجهوداتهم بالعرض الخاص لـ"أم الدنيا 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت احتفالية العرض الخاص للجزء الثانى من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية داخل الكاتدرائية واحتفالية دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، داخل الكاتدرائية بالسلام الجمهورى.

ووجهت النجمة سوسن بدر، خلال كلمتها الشكر، لقيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهوداتهم الضخمة لخروج الجزء الثانى من سلسلة أم الدنيا.

كما شكر المخرج محمود رشاد كل من شارك فى العمل ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، قائلا: "طلعت عينها وكانت طول الوقت معانا عشان العمل يطلع على أكمل وجه".

وحضر كل من أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير ”الخليج 365”، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونشوى جاد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة "الخليج 365".

والنجوم هم أشرف زكى نقيب الممثلين والإعلامية بوسى شلبى والنجمة أنوشكا والفنانة سوزان نجم الدين والنجمة بسمة والنجمة عبير صبرى والنجمة فردوس عبد الحميد والفنانة سارة عبد الرحمن والأنبا بطرس دنيال ووزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم.

وطرحت منصة watch it الإلكترونية البرومو التشويقى الرسمى للجزء الثانى من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، وظهرت النجمة سوسن بدر بطلة السلسلة، وهى تتحدث عن أهم المحطات التاريخية التى تستعرضها السلسلة بداية من العصر الرومانى مرورا بتاريخ اليهود فى مصر ومولد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وحتى قدوم الجيش الإسلامي، وحتى العصر الفاطمى وسلسلة أم الدنيا بطولة سوسن بدر، وإخراج ورؤية محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم.

وكان الجزء الأول من السلسلة عرض حصريًا على المنصة العام الماضي، حيث تسرد السلسلة بإطار تشويقى وإنسانى بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.

وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصرى القديم منذ حوالى عشرين ألف عام، مروراً بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات، والحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة فى تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنسانى ودرامى لأول مرة يتم استخدامه فى سرد تاريخ مصر القديمة.