شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سالمان وعمرو الفقى يهديان البابا تواضروس درع احتفالية العائلة المقدسة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى كل من أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، درع لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال احتفالية العرض الخاص للجزء الثانى من سلسلة أم الدنيا الوثائقية داخل الكاتدرائية و إحتفالية دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

وحضر كل من أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير ”الخليج 365”، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و نشوى جاد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT و الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”

والنجوم هم أشرف زكى نقيب الممثلين والإعلامية بوسى شلبى و النجمة أنوشكا والنجم عصام السقا و الفنانة سوزان نجم الدين و النجمة بسمة و النجمة عبير صبرى و النجمة فردوس عبد الحميد و الفنانة سارة عبد الرحمن والفنانة نسرين أمين والأنبا بطرس دنيال ووزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم.



وطرحت منصة watch it الإلكترونية البرومو التشويقي الرسمي للجزء الثاني من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، وظهرت النجمة سوسن بدر بطلة السلسلة، وهي تتحدث عن أهم المحطات التاريخية التي تستعرضها السلسلة بداية من العصر الروماني مرورا بتاريخ اليهود في مصر ومولد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وحتى قدوم الجيش الإسلامي، وحتى العصر الفاطمى و سلسلة أم الدنيا بطولة سوسن بدر، وإخراج ورؤية محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم.

وكان الجزء الأول من السلسلة عرض حصريًا على المنصة العام الماضي، حيث تسرد السلسلة بإطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.

وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مروراً بتوحيد الأرضين و عصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات، والحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنساني ودرامي لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة .



أشرف سالمان وعمرو الفقى يهديان قداسة البابا تواضروس الثانى درع فى احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى مصر



أشرف سالمان وعمرو الفقى يهديان قداسة البابا تواضروس الثانى درع فى احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى مصر