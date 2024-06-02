شكرا لقرائتكم خبر عن ملعونة المشاعر أغنية جديدة لـ محمد شاهين ويطرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب محمد شاهين في أغنية جديدة تحمل اسم "ملعونة المشاعر" من كلمات أحمد شكرى وألحان وتوزيع خليل وشندى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على اليوتيوب.

على جانب آخر، طرح مؤخرًا المطرب محمد شاهين مؤخراً، أغنية جديدة بعنوان "الله يوفق" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل.

وطرح الفنان محمد شاهين، مؤخرًا، أغنية بعنوان "متعشم في مين"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات: مودي نبيل، وألحان وتوزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس وماستر: ماهر صلاح، وإخراج: أحمد جريزمان.

وطرح أيضا أغنية بعنوان "مكحل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد فرناس وألحان مصطفى العسال وتوزيع وميكس وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة، والكليب من إخراج وائل بشارة.