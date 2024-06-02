شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكرم نشوى جاد وسوسن بدر ومحمود رشاد في عرض "أم الدنيا 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كل من النجمة سوسن بدر و المخرج محمود رشاد على الجزء الثاني من سلسلة أم الدنيا الوثائقية، و كرمت نشوى جاد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، وذلك خلال احتفالية العرض الخاص من سلسلة أم الدنيا داخل الكاتدرائية و إحتفالية دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

وحضر كل من أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير ”الخليج 365”، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”.

والنجوم هم أشرف زكى نقيب الممثلين والإعلامية بوسى شلبى و النجمة أنوشكا و الفنانة سوزان نجم الدين و النجمة بسمة و النجمة عبير صبرى و النجمة فردوس عبد الحميد و الفنانة سارة عبد الرحمن والأنبا بطرس دنيال و وزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم.



وطرحت منصة watch it الإلكترونية البرومو التشويقي الرسمي للجزء الثاني من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، وظهرت النجمة سوسن بدر بطلة السلسلة، وهي تتحدث عن أهم المحطات التاريخية التي تستعرضها السلسلة بداية من العصر الروماني مرورا بتاريخ اليهود في مصر ومولد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وحتى قدوم الجيش الإسلامي، وحتى العصر الفاطمى و سلسلة أم الدنيا بطولة سوسن بدر، وإخراج ورؤية محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم.

وكان الجزء الأول من السلسلة عرض حصريًا على المنصة العام الماضي، حيث تسرد السلسلة بإطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.

وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مروراً بتوحيد الأرضين و عصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات، والحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنساني ودرامي لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة .



البابا تواضروس الثانى يكرم نشوى جاد وسوسن بدر ومحمود رشاد بالعرض الخاص لـأم الدنيا 2”



البابا تواضروس الثانى يكرم نشوى جاد وسوسن بدر ومحمود رشاد بالعرض الخاص لـأم الدنيا 2”



البابا تواضروس الثانى يكرم نشوى جاد وسوسن بدر ومحمود رشاد بالعرض الخاص لـأم الدنيا 2”