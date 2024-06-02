فن ومشاهير

سارة أبي كنعان ووسام فارس يدخلان القفص الذهبي.. الصور الأولى للعروسين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/18
  • 2/18
  • 3/18
  • 4/18
  • 5/18
  • 6/18
  • 7/18
  • 8/18
  • 9/18
  • 10/18
  • 11/18
  • 12/18
  • 13/18
  • 14/18
  • 15/18
  • 16/18
  • 17/18
  • 18/18

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل الثنائي اللبناني الأشهر، سارة أبي كنعان ووسام فارس الليلة، بدخولهما القفص الذهبي، بعد رحلة من العشق أخذت منحنى جديد بزواجهما.

تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الصور الأولى للعروسان سارة وفارس، واللذان أطلا بالأبيض، في أجواء رومانسية مميزة.

سارة أبي كنعان ووسام فارس

 

يشبهان الأميرة والأمير .. تفاصيل إطلالة سارة أبي كنعان ووسام فارس بزفافهما

وظهرت سارة أبي كنعان ترتدي فستان ستان كوبي مارلين من الأبيض بدون تطريز، تميزه البساطة والرقي، وطرحة سادة من التل، أما عن المكياج فاعتدمت ألوان هادئة للغاية تبرز جمالها، وتسريحة شعر رقيقة .

 

أما وسام فارس، ظهر مرتدي بدلة أنيقة للغاية من الأوف وايت، وتحتها قميص أبيض، بابيون نفس لون البدلة .

d4a9047c21.jpg
سارة أبي كنعان ووسام فارس
064d7fac30.jpg
سارة أبي كنعان ووسام فارس
6b65ba5009.jpg
سارة أبي كنعان

 

العاشقان يودعان العزوبية

احتفلا العاشقان سارة أبي كنعان ووسام فارس، بتوديع العزوبية في أجواء رومانسية مميزة بحضور الأصدقاء المقربين والعائلة، وحرصا على توثيق هذه اللحظات من خلال جلسة تصوير برفقة الحضور وكلبهما الذهبي .

f869813ff6.jpg
سارة آبي كنعان ووسام فارس  
d60c372633.jpg
سارة أبي كنعان ووسام فارس  

 

"الثمن" بداية قصة عشق سارة أبي كنعان ووسام فارس 

 

 أعلنا الحبيبان خطبتهما بعد أيام قليلة من انتهاء مسلسل الثمن، والذي كان بداية ظهورهما سويًا في عمل درامي عُرض من خلال منصة إلكترونية شهيرة، وحقق نجاحًا وصدى واسعًا وقت عرضه، وكان بمثابة انطلاق لقصة حبهما التي خرجت للنور بعد انتهاء عرضه .

7ed76ff664.jpg
سارة أبي كنعان ووسام فارس  

وبدأ الثنائي في الظهور سويًا عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال مشاركتهما اللحظات الرمانسية مع جمهورهما، وأصبحا محط أنظار المتابعين والجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي .

 

كان آخر ظهور لهما سويًا الثنائي على ريد كاربت حفل joy awards 2024، والذي أقيم منذ أشهر قليلة ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية ، وخطفت سارة كنعان وخطيبها وسام فارس، أنظار الحضور بإطلالتهما المميزة والجذابة، وظهرت الفنانة مرتدية فستان بسيط من اللون الأبيض والأسود، ونسقت معه تصفيفة شعر أنيق مناسبة لإطلالتها، أما الفنان تألق بالبدلة الزرقاء في أسود. 

8e259c9b60.jpg
سارة أبي كنعان ووسام فارس  

 

سارة أبي كنعان 

بدأت «سارة» مشوارها الفني منذ أن كانت في الحادية عشرة من عمرها من خلال مسلسل (بنت الحي)، بعد ذلك ابتعدت بضع سنوات عن التمثيل للدراسة ثم عادت بعمر السابعة عشرة من خلال مسلسل (خطوة حب) وتوالت بعدها أعمالها، منها مسلسل (القناع) ومسلسل (أول مرة) وفيلم (24 ساعة حب) الذين نالت عنهم جائزة الموركس الذهبي كأفضل ممثلة واعدة عام 2013.

 

شاركت في بطولة مسلسلات (لو، إتهام، عشق النساء) فى رمضان 2014 وعنهم فازت بجائزة الموركس الذهبى كأفضل ممثلة بدور مساعد عام 2015 وقد درست سارة العلوم المخبرية في جامعة البلمند والصيدلة بالجامعة اللبنانية الأميركية.

 

وسام فارس

ممثل لبناني من مواليد عام 1988، خاض مغامرة التمثيل من خلال مشاركته في عدة أعمال فنية أبرزها فيلم " حلوة كتير، كذابة، عصفوري، ومسلسل وين كنتي، وسنعود بعد قليل وآخرهم الثمن .

 

7d85f7eef4.jpg
سارة أبي كنعان ووسام فارس
c185d010f2.jpg
سارة أبي كنعان ووسام فارس
cdefad12aa.jpg
 سارة أبي كنعان ووسام فارس
b351617faf.jpg
 سارة أبي كنعان ووسام فارس
d3242f6033.jpg
 سارة أبي كنعان ووسام فارس
f39b54db53.jpg
 سارة أبي كنعان ووسام فارس
40f0dda4c7.jpg
 سارة أبي كنعان ووسام فارس
97f9b0397f.jpg
 سارة أبي كنعان ووسام فارس
719fd3f2b2.jpg
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا