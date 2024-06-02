طرح البوستر الرسمي لفيلم "عصابة الماكس".. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان أحمد فهمي، عن بوستر فيلمه الجديد عصابة الماكس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وعلق "فهمي"، على البوستر عبر حسابه الرسمي قائلاً: "استنوني في فيلم عصابة الماكس، فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية".

أبطال فيلم عصابة الماكس



ومن المقرر عرض الفيلم خلال موسم عيد الأصحى المقبل، ويشارك في بطولته كلا من : " أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

قصة فيلم عصابة الماكس

تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي

يذكر أن النجم أحمد فهمي، شارك مؤخرًا كضيف شرف بعدد من الأعمال ما بين السينمائية والتلفزيونية، منها مسلسل "جولة أخيرة" بطولة الفنان أحمد السقا،فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف وعرض في بموسم أفلام عيد الفطر الماضي.

