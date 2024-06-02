افتتاح اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم تحت شعار: تحيا المقاومة لتحيا فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسرح مركز الإبداع الفني حفل افتتاح اليوبيل الذهبي اليوم السبت ١ يونيو لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، بحضور رئيس المهرجان محمود عبدالسميع وضيف الشرف الفنان حسين فهمي وعدد من رجال الصحافة والإعلام والنقد السينمائي والكُتاب الروائيين.

محمود عبدالسميع: الجميع يعلم مدى مصداقية لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم وستحيا فلسطين بالمقاومة دائما

وقد افتتح الأستاذ محمود عبدالسميع رئيس المهرجان الدورة الخمسون تحت شعار " تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين" مرحباً بالحضور ثم تحدث عن النجم حسين فهمي والصداقة التي تجمعهم قائلا أنه يمثل كل السينمائيين.

وأضاف عبدالسميع:" لقد تأسس المهرجان عام ١٩٧٤، ولم أكن أتوقع أن أكون من حاضري الدورة الخمسين، فكل عام أقول لقد اكتفيت ولكن لولا ضغط الزملاء وإصرارهم، فهو من مؤسسي هذا المهرجان مع الراحلين سامي السلاموني وسمير فريد".

ووجه الشكر للجنة تحكيم المهرجان منذ دورته الأولى وحتى الآن، مؤكدا أن الجميع يعلم مدى مصداقية لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم حتى أن كل السينمائيين يقولون بإن الجائزة من جمعية الفيلم هي شرف كبير.



واختتم حديثه عن فلسطين وما يحدث بها قائلا:" لا نستطيع الفرح في ظل احتراق اخواتنا في قلسطين لذلك وضعنا هذا الشعار "تحيا المقاومة لتحيا فلسطين" لأنها ستحيا دائماً بالمقاومة.

حسين فهمي: جمعيات الفيلم لها دور هام في الحركة الفنية وهذا المهرجان له ذكريات شخصية معي

فيما قال الفنان حسين فهمي ضيف شرف المهرجان، أنه سعيد بحضوره وأنه ضيف الشرف للمرة الثالثة، فجمعية الفيلم لها ارتباط شخصي معه منذ تخرج من معهد السينما، وجمعيات الفيلم في كل أنحاء العالم لها احترامها ومن خلالها كان يتابع أخبار الأفلام ويشاهدها ويتابع الحركة الفنية، لذلك جمعيات السينما مهمة لهواة السينما فيستطيعون تكوين مداركهم من خلال متابعتها.



وأشاف معبرا عن سعادته باليوبيل الذهبي لأنه شارك معهم في دورات عديدة وتكرم من خلاله ويعلم مؤسسيه، لذلك هو في خدمة جمعية الفيلم دائما.

وبعدها تم توجيه الشكر للجنة تحكيم المهرجان وهم المخرج هاني لاشين رئيس لجنة التحكيم، دكتورة رانيا يحيي عميد معهد النقد العالي، دكتورة رحمة منتصر أستاذ المونتاج بمعهد السينما، الأستاذ طارق الشناوي الناقد السينمائي، المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج عادل الاعصر، الدكتورة غادة حبارة رئيس أكاديمية الفنون، الأستاذ محسن احمد مدير التصوير، الدكتور محمود محسن أستاذ الديكور بمعهد السينما ، الأستاذ مجدي كامل مهندس الصوت والميكساج، الدكتور وليد سيف الكاتب والناقد، الأستاذة ماجدة موريس الناقدة السينمائية والتي اعتذرت عن حضور حفل الافتتاح.

ثم بدأ تكريم صناع الأفلام المشاركة في المهرجان بشهادات تقدير بحضور صناع الأفلام، وقد تنافس ٤٢ فيلم روائي طويل وقد تم اختيار ٤ أفلام من قبل أعضاء جمعية الفيلم للعرض بالمهرجان وهم : فيلم "١٩ ب" تسلمها المنتج الفني محمد جمال الدين، فيلم "بيت الروبي" تسلمها المنتج الفني فتحي اسماعيل، "فيلم وش في وش" تسلمها المخرج وليد الحلفاوي والمنتج احمد فهمي، فيلم "فوي فوي فوي" وتسلمها المخرج عمر هلال، ثم وقف جميع صناع الأفلام مع الأستاذ محمود عبدالسميع والفنان حسين فهمي لالتقاط صورة تذكارية على المسرح.

ثم بدأ بعدها عرض فيلم الافتتاح " ١٩ ب" وأعقبه ندوة بحضور صناع العمل.