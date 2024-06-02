مواهب البيانو والقدرات الخاصة بأوبرا الأسكندرية.. غدا

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الأسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأحد 2 يونيو على مسرح سيد درويش" أوبرا الأسكندرية "، ضمن خطط وزارة الثقافة لدعم وتشجيع الواعدين.

يشارك فى الحفل طلاب فصل البيانو تدريب انجى بدوي بمجموعة من الأعمال العالمية والعربية الشهيرة منها الأب الروحى لـ نينو روتا ، رقصة مجرية رقم ٥ لـ برامز ، مارش تركى لـ موتسارت ، الفالس الكبير لـ شوبان ، السوناتا الرومانسية الثانية لـ بيتهوفن ، شط إسكندرية - البنت الشلبية لـ الرحبانية ، خللي بالك من عقلك لـ عمر خيرت ، علي حسب وداد قلبى لـ بليغ حمدى وقلبي دليلي لـ محمد القصبجي .. أداء كارلا فادي ، سيف محمود ، عمر محمود ، دارين أحمد ، ميلار مارك ، ياسين محمود ، چنا يحيي ، ريتال أحمد ، مورين نبيل ، مريم عمر ، راغدان مصطفي ، بسملة إيهاب .

كما يشارك الدارسون بفصل ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرڤت همام بمختارات من الأعمال الغنائية العربية التراثية والمعاصرة منها سلم علي مصر ، ورا كل نجاح ، جانا الهوا ، سألوني الناس ، يا سلام علي حبي وحبك ، الموضات ، هو وهي ، الحلوة دي ، سقف سقف ، حلوين من يومنا والله ، عاليادي ، شكراً ، ابن مصر ، تقدر تطير ، ولا أي كلام .. أداء جاسمين طارق ، هند أنور ، محمد عبد المقصود ، آيه سعيد ، منة محمد ، نور التوني ، فاطمة محمد ، حسين نبيل ، رافي محمد ، أروي ثروت ، شوكت إبراهيم ، أحمد ناجي ، رقية أحمد ، مريم طارق ، بسمة محمد ، رضا عبد الهادي .

معلومات عن مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب، تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام متعددة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم .