"علم مصر وفلسطين".. أحمد حلمي يشارك في مسيرة داعمة للقضية الفلسطينية في روتردام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد حلمي عن مشاركته في أحد المسيرات الداعمة للقضية الفلسطينية أثناء تواجده في مدينة روتردام بهولندا خلال مشاركته بمهرجان روتردام للفيلم العربي وتكريمه غدًا السبت بحفل الختام.

ونشر "حلمي" مقطع فيديو وصور عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها وهو يقوم بتصوير مسيرة داعمة للقضية الفلسطينية في شوارع روتردام وسط تواجد العديد من المواطنين العرب المقيمين هناك الذين قاموا بالرقص حاملين أعلام مصر وفلسطين وجنوب أفريقيا التي أقامت دعوى قضائية مؤخرًا ضد الكيان الصهيوني بسبب مجازره المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

كما ظهر "حلمي" بأحد الصور وهو يلتقط صورة سيلفي مع علم فلسطين الذي زين أحد الشوارع هناك.

وكشف الفنان أحمد حلمي مؤخرًا عن عرض مسرحية "ميمو" في مصر ضمن موسم عيد الأضحى المقبل، بعد النجاح الكبير للمسرحية وعرضها أكثر من مرة بالمملكة العربية السعودية سواء في "موسم الرياض" أو "موسم جدة" وسط حضور كبير.

وشارك "حلمي" بإحدي ندوات "منتدى الإعلام العربي" وأكد في كلمته أن الفن له دور مهم وكبير جدًا في تغيير الإنسان والشعوب وعلق: "أنت ممكن تعمل فيلم تغير بيه العالم وتغير بيه قوانين ومفاهيم كثيرة عند الشعوب".

جدير بالذكر أن، أحمد حلمي تبرع مؤخرًا بـ "دبلته" في فيلم "عسل أسود" الذي عرض عام 2010، وذلك في مزاد خيري بأستراليا لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بمصر.

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