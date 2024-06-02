درة تخطف الأنظار ومحمد رمضان مع سيارة فارهة ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

إليسا

نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلاله بفستان أزرق أنيق وحرصت على توجيه التحية لجمهورها على نجاح ألبومها الجديد "أنا سكتين".

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلاله بإطلالة كاجوال باللون الأبيض حاز على إعجاب متابعيها.

جانا دياب

نشرت جانا دياب صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تقوم بتسجيل أغنية جديدة.

درة

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بفستان خطفت به الأنظار بأحد الحدائق.

راندا عبد السلام

نشرت الفنانة راندا عبد السلام صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أبيض لاقى إعجاب متابعيها.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له أمام منزله عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر وهو متكئ على أحد سياراته الفارهة.

ميرنا جميل

خضعت الفنانة ميرنا جميل لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت "ميرنا" بإطلالة جذابة.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت وهي ترتدي فستان أنيق.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام"، وأوضحت "نيللي" تواجدها بأحد المعارض للفن التشكيلي.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صور جديدة برفقة عائلتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت "هنا" بالصور وهي تلتقط صور تذكارية بأحد المناسبات العائلية.