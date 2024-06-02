"6 عند الكوكي بارك" يفوز بمنحة مهرجان "منصات"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر:

فاز الكاتب والسيناريست محمد مختار بمنحة مهرجان منصات لفيلمه "6 عند كوكي بارك"، وشارك في معالجة السيناريو الكاتب محمود عوض.

وعقد مهرجان منصات للأفلام فعاليات دورته الثامنة بسينما زاوية، وأعلن عن منحه مساء اليوم بنهاية الفعاليات التي امتدت على مدار ثلاثة أيام.

مهرجان "منصات" هو مبادرة دشنها نادي منتجي الأفلام المصري، ومقدم من مؤسسة مصر دوت بكرة لتنمية المهارات، فيما يسعى إلى تمكين جيل مصري وعربي من صناع وصانعات الأفلام الشباب ومساعدتهم في استخدام السينما كسلاحهم الرئيسي للتعبير، وذلك عبر توثيق حكاياتهم الخاصة ومن ثم تاريخهم الخاص.

ويركز المهرجان على الأعمال المصرية من خلال منصات عرض أفلام المسابقة الرسمية على مدار ثلاثة أيام متتالية، ومنح الإنتاج التي تُعلن أثناء حفل الختام.