شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "المصير" مشروع تخرج الدفعة التاسعة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج المسرحي محمد مرسي لتقديم العرض المسرحي "المصير" عن نص أنت حر للينين الرملي ورباعيات صلاح جاهين ونص لسه فاكر، من إعداده، وذلك كمشروع تخرج الدفعة التاسعة من ورشة التمثيل الذي تقام بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية.

عرض المصير رؤية موسيقية عمر غزال، سينوغرافيا محمد المأموني، تصميم دعاية أحمد صيام، مخرجان منفذان مهند مختار - محمد طوسون، وبطولة طلاب الدفعة التاسعة من الورشة، وصياغة وإخراج محمد مرسي.

يذكر أن آخر عروض المخرج محمد مرسي "حازم حاسم جدا" من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي، للكاتب وليد يوسف، العرض بطولة "عمرو عبّد العزيز، حسن عبد الفتاح، علاء عوض، إسلام عبد الشفيع، إيهاب يونس، رضوى حسن، محمد فاروق، آثار وحيد، سارة المزين، سلمى الجيادي، مسعد سالم ، ممدوح حنفي، محمد هلالي"، ومجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية، موسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو،أشعار د. محمد مخيمر، إضاءة محمد المأموني، مادة فيلمية هشام زيتون .