أسباب اعتذار تامر فرج عن العرض المسرحي "العيال فهمت"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان تامر فرج، إعتذاره عن مسرحية العيال فهمت، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب تامر فرج، عبر صفحته قائلًا: "مش عارف اجيبهالكم إزاي.. بس الأخبار صحيحة، اعتذرت عن المشاركة في بطولة مسرحية العيال فهمت من إنتاج البيت الفني للمسرح، فرقة المسرح الكوميدي والتي كان من المقرر عرضها في عيد الأضحى".

وتابع: "وبعد ثلاثة أشهر من التحضير والبروفات وذلك نظرا للمعوقات البيروقراطية والمضايقات الإدارية التي طالما تحملتها من مسرح الدولة ولم أعد باستطاعتى تحملها أكثر من ذلك، خاصة عقود العمل مع مسرح الدولة والتي تتعامل معى كشيء، وليس كإنسان، ولا يسعني في هذا الموقف إلا تقديم كل الاحترام والتحية والتكريم لزملائي من الفنانين الذين لا يزالوا يكافحون على مسارح الدولة في ظل هذه الظروف والمعوقات حبا في الفن وإعلاء لشأن المسرح المصري، أنتم أقوى وأشجع مني".

وأضاف: "أما أنا فقد طفح الكيل وخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح والزميل ياسر الطوبجي، مدير المسرح الكوميدي اللذان لا يزالا يكافحان من أجل إصلاح تلك المنظومة".

واختتم : "كنت أتمنى الاستمرار والمشاركة مع نجوم عرض العيال فهمت، وخاصة المخرج شادي سرور المبدع ولكن ما باليد حيلة".



آخر أعمال الفنان تامر فرج المسرحية

وكان قدم من قبل مسرحية الحفيد، وتناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الاسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الاولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد"عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج ،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد،بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.

انضم الفنان القدير علاء قوقة إلى فريق عمل مسرحية الحفيد بدلا من الفنان تامر فرج، والذى انسحب بعدما قدم موسمين ناجحين من المسرحية.