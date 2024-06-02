شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وتامر عاشور يجتمعان فى دبى بحفل غنائى.. 29 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي كل من النجم أحمد سعد والنجم تامر عاشور حفلاً غنائيا في دبى يوم 29 شهر يونيو الحالي، ومن المقرر أن يقدما باقة متنوعة من أغانيهما القديمة والحديثة.

من ناحية أخرى يحيي النجم أحمد سعد حفلاً غنائيًا في البحرين يوم 20 شهر يونيو، ويقدم لجمهوره باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة منها اليوم الحلو ده، واختياراتى، وسع وسع، وغيرها من الاغانى، وتم نفاذ تذاكر الحفل .

واختتم مؤخرًا النجم أحمد سعد حفلات جولته الغنائية فى أمريكا وكندا، بمدينة لوس أنجلوس، وذلك بعد تألقه فى حفله الأول فى ولاية نيوجيرسى بأمريكا الذى جمعه بالنجمة إليسا، وحفله الثانى بمدينة هيوستن بولاية تكساس، وحفله الثالث بمدينة تورنتو، وحفله الرابع في سان فرانسيسكو.

وكان تامر عاشور شارك النجمة أنغام أولى حفلات مهرجان "صيف الكويت" وسط حضور جماهيري كبير، وتفاعل مع النجمين طوال الحفل الذى أقيم مساء الخميس وامتد حتى الساعات الأولى والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وبدأ الفنان تامر عاشور الحفل، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغنياته مثل: "دى حكاية وبياعة وهاجى على نفسى وغيرها من الأغنيات"، وسط ترديد الجمهور لكلمات الأغانى، بينما أحيت أنغام الوصلة الثانية، وقدمت باقة من أغنياتها مثل كل ما نقرب لبعض وحالة خاصة جدا وأساميك الكتيرة.