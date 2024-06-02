اليوم مجانًا .. "قميص السعادة" ضمن عروض مسرح الطفل بثقافة الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - "قميص السعادة" .. يقدم فرع ثقافة الإسكندرية في السابعة مساء غد الأحد، العرض المسرحي "قميص السعادة" بمدرسة السادات الثانوية العسكرية، ضمن عروض نوادي مسرح الطفل المجانية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أهداف تربوية

"قميص السعادة" يناقش عدة أهداف تربوية للتأكيد على فكرة أن السعادة ليست مقصورة على الجانب المادي فقط، والإنسان عليه إلا يتناسى الجوانب الأخرى الفكرية والروحية و الجمالية لكي يحيا سعيدا.

"قميص السعادة" لفرقة بيت ثقافة أبو قير.. قصة الكاتب السكندري السيد حافظ، وتصميم ديكور زهور عمر، جرافيك محمد النحاس، كلمات أغنية سوق السعادة محمد نبيل، هندسة صوتية عمرو عرفة، وإخراج سارة محمد السيد.

"قميص السعادة" .. إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ويأتي العرض ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بها أكثر من ألف طفل وفنان.

قميص السعادة

"عائلة روبو" عرض مسرحي للأطفال بالإسماعيلية

من ناحية أخرى، ضمن موسم نوادي مسرح للطفل، شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، انطلاق العرض المسرحي "عائلة روبو" لفرقة مسرح الطفل بالقصر، استمرارا للعروض المسرحية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض عن عائلة روبو التي تتكون من مجموعة من الأصدقاء يقومون بإصلاح روبوت قديم وتحديثه بالذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في اكتشاف عوالم جديدة ومختلفة، ومساعدتهم في الدراسة، وأعمالهم المدرسية.

عائلة روبو

العرض تأليف وأشعار د. طارق عمار، وإخراج محمد علي، ألحان ماهر كمال، إضاءة أحمد حلمي، ديكور وملابس منال سمير، استعراضات شريف مبارك، مخرج منفذ محمد توتوس، هندسة صوتية حاتم فريد، مدير خشبة مسرح عبد السلام إبراهيم.

حضر العرض شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، ولجنة التحكيم المكونة من المخرج حمدي حسين، المخرج ناصر عبد التواب، مهندسة الديكور نهلة محمود مرسي، وبحضور محمد رشدي مدير القصر.

"عائلة روبو" إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، ونفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

ويقدم العرض يوميا بالمجان حتى الخميس المقبل 6 يونيو، ويأتي ضمن عروض موسم تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بالعروض أكثر من ألف طفل وفنان بجميع الأقاليم.