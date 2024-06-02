شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أعمال زيزى مصطفى فى ذكرى ميلادها.. من بين السما والأرض لـ البوسطجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ 2 من يونيو مع ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زيزى مصطفى، والتي تعد أحد أشهر فنانات جيلها ممن يمتلكن رصيدًا ما بين السينما والدراما خاصة في مرحلة الشباب حينما شاركت بأفلام مهمة منها فيلم "بين السماء والأرض"، ثم فيلم "المراهقات"، التى شاركت فى بطولته مع الفنانة ماجدة.

ثم جاء عام 1968 التي لعبت فيه دورًا محوريًا كان بمثابة نقطة الإنطلاق لها مع المخرج حسين كمال بأحد أهم روائع السينما المصرية وهو فيلم "البوسطجى" أمام شكرى سرحان وصلاح منصور.

زيزى مصطفى بلغ رصيدها الفنى نحو 44 فيلمًا سينمائيًا، وما يزيد على 150 مسلسل وسهرة وتمثيلية تليفزيونية وإذاعية.

ومن بين أفلامها الأخرى المهمة أيضًا أفلام مثل (المتمردون، وزوجة رجل مهم، وزائرالفجر، وحرامية فى كى جى تو، وشبر ونص، وصايع بحر، العاشقات).

كما امتلك رصيد مميز في الأعمال التليفزيونية التى شاركت فيها منها مسلسلات (أبنائى الأعزاء.. شكراً، وأحلام الفتى الطائر، وليالى الحلمية، وريا وسكينة، وراجل وست ستات الموسم الأول والثانى، ورجل فى زمن العولمة).

وقد توفيت زيزى مصطفى فى يوم 13 فبراير 2008 فى منزلها بمصر الجديدة إثر نوبة قلبية، وذلك قبل 16 عام.