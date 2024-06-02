ميرنا وليد - بيروت - تكلل حب الممثلين وسام فارس وسارة أبي كنعان بالزواج، اذ دخل الثنائي القفص الذهبي وأقاما بالأمس حفل زفافهما بحضور المحبين الذين تمنوا لهما حياة سعيدة وأن يبقى الحب جامعا بينهما.

موقع الخليج 365 تواجد في حفل الزفاف وأجرينا تقريرا ضم والدة الممثلة سارة أبي كنعان السيدة سوزان أبي كنعان، سفيرة الإعلام الهادف ورئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر، الممثل أنس طيارة، مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في مجموعة Mbc زياد حمزة، الإعلامي داني صيرفي، الممثل طلال الجردي، الممثلة كارول عبود، الممثل والكاتب طارق سويد، المخرج إيلي السمعان، المنتجة مي أبي رعد، ملكة الجمال سابين نحاس، المخرج جوليان معلوف، الصحافي عادل سميا، المنسق الإعلامي محمد برجي.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - الفن في عرس وسام فارس وسارة أبي كنعان..هذه أمنيات والدتها وهلا المر أنس طيارة طلال الجردي وزياد حمزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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