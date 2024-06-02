بعد التهديد بالقبض عليها.. حقيقة إلغاء حفل أصالة في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثار حفل المطربة أصالة، المقرر إقامته في لبنان، حالة من الجدل، مع بداية العد التنازلي لموعد وصولها العاصمة اللبنانية في أغسطس المقبل.

وزادت حالة الجدل، مع ما تردد عن قيام الشركة المنظمة بحذف إعلانات الحفل، من منصتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر من الجهة المنظمة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على ما يثار، وقال: "هناك حملة هدفها إفساد الحفل، وكل ما قيل بشأن التراجع عن إقامته مساء السبت 10 أغسطس، عاري تماما من الصحة".

وعن حذف منشور الحفل، بصفحات لشركة، قال: "كذب و إفتراء، والدليل أن البوسترات على صفحات مسرح الحفل، ومنصة الحجز، والتذاكر متاحة للحجز، وبعضها نفد بالفعل".

الفنان فريد بوسعيد، رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، في تصريح لـ"الخليج 365"، علق على التهديدات، ورد على سؤال عن وجود ما يمنع تقديم المطربة أصالة الحفل، المقرر إقامته مساء السبت 10 أغسطس في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الفنان فريد بوسعيد: "طالما أن المطربة أصالة، ملتزمة بسداد الرسوم الخاصة بالحفل، للنقابة، ولا يوجد أي شيء مخالف قانونيا، لا يوجد إطلاقا ما يمنعها من إحيائه".

الإعلامية نضال الأحمدية، عبر صفحة مجلة الجرس، التي ترأس تحريرها، نشرت في موقع "إكس"، وكتبت: "حين تصل أصالة نصري إلى مطار بيروت سيلقى القبض عليها للتحقيق والتوقيف، هذا وعد".

وأضافت: "ثم سأطالب بمحاكمتها لأنها أهانت الأمن اللبناني واتهمته بأنه زج المخدرات في حقيبتها، بعد الآن لن نسكت ولن نسمح لجراحنا أن تتقيح، كنت تناسيت وسامحت لكن طالما تحقروني بواسطتها وطالما أنها تلتزم الصمت فوجب محاكمتها".

الجهة المنظمة حددت أسعار التذاكر، وطرحتها للحجز عبر إحدى المنصات، تتراوح بين 50، و75، و100، و125، و150، و200، 300 ، و400 دولار.

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