لمحبي ميّ عمر.. هذه المفاجأة بانتظاركم في رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الفنانة مي عمر عقب انتهاء مسلسلها “نعمة الأفوكاتو” الذي عرض في رمضان الماضي، في التحضير سريعاً لعملها الجديد الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، والذي يحمل عنوان “إش إش”.

وأفادت بعض المصادر أن مي عمر، ستجسد في المسلسل الجديد شخصية جديدة عليها تماماً لم تقدمها في أي عمل من قبل، فبعد أن قدمت دور المطربة في “لؤلؤ” والمحامية في “نعمة الأفاكاتو” سوف تقدم دور راقصة خلال مسلسل “إش إش”، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

يُذكر أن مي تواصل تصوير دورها في فيلم “الغربان”، والذي تشارك في بطولته للمرة الأولى مع الفنان عمرو سعد، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وآخرون إخراج ياسين حسن.

مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، شارك في بطولته كل من: أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، كمال أبو رية، لبنى ونس، سلوى عثمان، ولاء الشريف، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.