بسبب فيديو “مفبرك”.. محمد هنيدي ويهاجم الذكاء الاصطناعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد هنيدي حقيقة الفيديو المتداول له على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر وهو يدعو فيه الجمهور لسرعة المشاركة في أحد مواقع المراهنات لتحقيق مكاسب كبيرة.

وأكد الفنان المصري، أن الفيديو مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة، وحذّر من استغلال صور المشاهير عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتنفيذ عمليات نصب واحتيال.

وقال هنيدي: “إن الفيديو غير صحيح، وأُنْتِج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف النصب على الجمهور”. وأضاف: “أصبحنا في زمن جديد بعد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكل الفيديوهات المنتشرة في المنصة، غير صحيحة”.

من ناحية أخرى، يستعد هنيدي لتصوير فيلم “الإسترليني”، إخراج حسين المنباوي، حيث سيقدم لأول مرة مشاهد أكشن إلى جانب الكوميديا، ومن المقرر أن يُصوَّر جزءاً كبيراً منه في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن آخر أعمال هنيدي كان فيلم “مرعي البريمو”، وشاركه في البطولة: غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، أحمد بدير، نانسي صلاح، وغيرهم، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة خلال عمله.