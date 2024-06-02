أحمد حلمي يشارك في مسيرة لدعم فلسطين في هولندا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد حلمي، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو وصوراً كشف من خلالها عن مشاركته في مسيرة سلمية داعمة لفلسطين، بشوارع هولندا في أثناء وجوده بمهرجان روتردام السينمائي. حيث يظهر رسم أعلام فلسطين في كل مكان، ومرور الأشخاص حولها.

يذكر أنه لا يعد هذا الفعل الأول لأحمد حلمي الذي يظهر من خلاله دعمه لأهل فلسطين، حيث سبق وطلب أثناء حضوره منتدى الإعلام العربي، الوقوف دقيقة حدادًا، على روح الجندي المصري الذي استشهد في رفح، وعلى روح أشقائنا في فلسطين، الذين رحلوا بعد حرق مخيم النازحين في رفح، إذ أعرب عن حزنه الشديد لما تمر به فلسطين من قصف ودمار شامل منذ طوفان الأقصى.

كما دافع عن نفسه خلال الندوة بعد اتهامه بالتقصير في حق فلسطين، على خلفية الأحداث الحاصلة في رفح وغزة.

وقال: “أتمنى من كل قلبي تقديم عمل عن الظلم الواقع على أهلنا في غزة وفلسطين، وأناشد كل فنان وأنا أوّلهم أن نسلّط الضوء على معاناة الفلسطينيين”.

وأضاف: “السوشيال ميديا فتحت عيون كثيرين كانوا لا يعرفون شيئاً عما يحدث ويظنّون أن المحتل الإسرائيلي على حق، لكن اليوم الفيلم من الممكن أن يكون درعاً ومرجعاً يؤرخ للحقائق، فالفن له دور مهم في تغيير أحوال الإنسان والشعوب، وفي الظروف الاقتصادية الصعبة الناس يحتاجون الى الابتسامة”.

وأردف حلمي بالقول: “أنا أقدّم أعمالاً خفيفة تخرج الشحنة، وتجعل الناس يبتسمون لكنني لا أخدّرهم. لا بد من أن أعمل فيلماً للناس كي يضحكوا، وليفيقوا قليلاً، لأنه لا يوجد ضحك مطلق، والمفروض ألا يكون لديك محاذير وأنت تقدّم عملاً كوميدياً سياسياً. يجب الحذر عندما تقدّم عملاً له علاقة بالدين أو الجنس، ولو أننا سنتبع هذه الطريقة لكي نضحك فقط فلن أفعل ذلك وسأرفض الحكاية، ومن يقول الجمهور يريد ذلك فهو لا يفهم مطلب الناس”.