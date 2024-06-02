حسين فهمي يكشف عن أمنيته وذكرياته في افتتاح “مهرجان جمعية الفيلم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية مساء أمس (السبت) حفل افتتاح اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، بحضور رئيس المهرجان محمود عبدالسميع وضيف الشرف الفنان حسين فهمي وعدد من رجال الصحافة والإعلام والنقد السينمائي والكُتاب الروائيين.

وكشف حسين فهمي في كلمته بالحفل، عن ذكرياته مع المهرجان، وامنيته التي يتمناها لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يرأسه.

وقال إنه سعيد بحضوره كضيف شرف للمرة الثالثة، فجمعية الفيلم لها ارتباط شخصي معه منذ تخرج من معهد السينما، وجمعيات الفيلم في كل أنحاء العالم لها احترامها ومن خلالها كان يتابع أخبار الأفلام ويشاهدها ويتابع الحركة الفنية، لذلك جمعيات السينما مهمة لهواة السينما فيستطيعون تكوين مداركهم من خلال متابعتها.

وأضاف معبرًا عن سعادته باليوبيل الذهبي لأنه شارك معهم في دورات عديدة وتكرم من خلاله ويعلم مؤسسيه، لذلك هو في خدمة جمعية الفيلم دائمًا، قائلاً: “أتمنى أحضر اليوبيل الذهبي لمهرجان القاهرة وأنا رئيسه لسة.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان كلاً من: المخرج هاني لاشين رئيسًا، دكتورة رانيا يحيي عميد معهد النقد العالي، دكتورة رحمة منتصر أستاذ المونتاج بمعهد السينما، طارق الشناوي الناقد السينمائي، المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج عادل الأعصر، الدكتورة غادة حبارة رئيس أكاديمية الفنون، مدير التصوير محسن أحمد، الدكتور محمود محسن أستاذ الديكور بمعهد السينما، مجدي كامل مهندس الصوت والميكساج، الدكتور وليد سيف الكاتب والناقد الفني، ماجدة موريس الناقدة السينمائية والتي اعتذرت عن حضور حفل الافتتاح.