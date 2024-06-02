قبل عرضه في عيد الأضحى.. أحمد فهمي يروّج لفيلم “عصابة الماكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” لفيلمه الجديد “عصابة الماكس” المقرر أن يخوض به سباق عيد الأضحى السينمائي والذي ينافس به مع عدد من النجوم منهم أحمد عز ومحمد إمام وتامر حسني.

ونشر فهمي بوستر الفيلم وعلق عليه بقوله: “استنوني في فيلم عصابة الماكس.. فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية”.

ويضم فيلم “عصابة الماكس” عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، كريم فهمي، صلاح عبد الله، حمدي المرغني، حمو بيكا، محمد ثروت وآخرين، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، وبطولة: أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، وأوس أوس، وحاتم صلاح.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي فيلم “مستر إكس”، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب وشارك فيه محمد أنور، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، هنا الزاهد وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إبراهيم فايق، مجدي عبدالغني، بيج رامي، عمرو يوسف وغيرهم.