“على راسي من فوق”.. أحمد الفيشاوي يوّجه رسالة إلى محمد عبده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، مقطع فيديو لفنان العرب محمد عبده من أحد لقاءاته التلفزيونية يعبر فيه عن مدى حبه لمصر، وعشقه لها حيث قال إنه يتمنى ان لا يوفق الله أي شخص يمس مصر.

ووجه الفيشاوي رسالة لعبده عبر تعليقه على الفيديو، قال فيها: “كمواطن مصري أتشرف بكلامك وكفنان مصري بحب السعوديين شعبًا وملكًا، وعلى راسي من فوق الفنان الكبير محمد عبده”.

يّكر أنه يعرض حاليًا لأحمد الفيشاوي بجميع دور العرض فيلم “بنقدر ظروفك”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر شباك التذاكر بداية عرضه، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، يوسف الأسدي، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف وهو من إخراج أيمن مكرم.

وكان الفيشاوي قد أثار الجدل خلال العرض الخاص بظهوره وهو يمسك بيد مي سليم خلال حضورهما للعرض في سيارة واحدة، ما أعاد إلى الأذهان شائعات زواجهما مرة أخرى.