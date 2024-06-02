تفاصيل تُكشف للمرّة الأولى عن طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ الجمهور يوم الجمعة الماضي بطلاق الفنانة المصرية نيللي كريم من مواطنها لاعب الإسكواش هشام عاشور، من دون الكشف عن أسباب الإنفصال من قبل الطرفين، على عكس ما كشفه أحد المقرّبين من الثنائي.

وأكد صديق مشترك لنيللي وهشام في تصريحات لـ”لها”، أنهما مرا باختلافات حادة خلال العام الأخير، منوّها بأن شائعة انفصالهما في شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2023 حين أطل الأخير من دون زوجته في حفل افتتاح “مهرجان الجونة السينمائي”، كانت أقرب إلى الحقيقة.

وعند سؤال عاشور في حينه عن سبب غياب كريم، أكّد أنها مشغولة، لكن في حقيقة الأمر كانت هناك خلافات بينهما.

وقالت كريم في تعليقها الوحيد على الإنفصال: “الطلاق تم بشكل رسمي وبيننا كل الاحترام والتقدير وكله قسمة ونصيب”.

ولم تحذف أياً من صورها مع هشام على حسابها بـ”إنستغرام”، وهو ما قام به أيضاً هشام حيث احتفظ بصوره معها على حسابه بـ”إنستغرام”.

وانتهت زيجة كريم وعاشور بعد زواج دام لأكثر من عامين ونصف العام على دخولها القفص القفص الذهبي في أب (أغسطس) من عام 2021 بحفل زفاف في الساحل الشمالي اقتصر حضوره على الأصدقاء المقربين.

وكانا عقدا خطوبتهما قبل شهر واحد على حفل الزفاف.