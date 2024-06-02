مروة عيسى “مصدر السعادة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أرسلت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ديمو أغنية جديدة بعنوان “مصدر السعادة” للفنانة التونسية مروة عيسى، لإبداء رأيها فيها وبعد استماعها للأغنية أجابت مروة عيسى بأن الاغنية “تشبهها”.

وبادرت “لايف ستايلز ستوديوز” بالتنسيق مع ملحن الأغنية لإعداد الموسيقى على طبقة صوت الفنانة مروة، إذ من المقرر أن تسجّل صوتها على الأغنية قريباً في تونس.

الجدير ذكره أن العديد من التعاونات الفنية جمعت بين الفنانة مروة عيسى وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وآخرها أغنية “العيد عيدين” التي صدرت في يناير الماضية وهي باللهجة المصرية من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر اسماعيل.

أمّا فيديو كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج فادي حداد، الذي أظهر جانباً من قدرات مروة عيسى التمثيلية، بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة.