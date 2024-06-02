في عيد ميلادها.. هالة صدقي تكشف تعرضها لسرقات وصدمات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الفنانة هالة صدقي إلى الظهور في مقاطع مصّورة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي بعد غياب طويل، كاشفةً مرورها بعام تقاسمته الإنجازات والصدمات والسرقات.

وقالت الممثلة المصرية في فيديو نشرته بمناسبة عيد ميلادها: “عدت سنة، السنة كان نصها الأولاني حلو أوي، كلها نجاحات وجوائز وحب وحاجات حلوة، والنص الثاني من 1 يناير (تشرين الثاني) كلها صدمات وسرقة واتصدمت في ناس وتجارب”.

وأوضحت: “علشان كده كنت مختفية لأني بحب أظهر وأنا كويسة علشان أديكم طاقة إيجابية، ادعولي السنة دي تعدي وأبقى كويسة، والحمدلله الستر والصحة والرضا أهم حاجة”.

واحتفت فنانات كثيرات بعودة صدقي من خلال التعليقات، على غرار صابرين التي كتبت: “يا حبيبتي كل سنة وانتي مبدعة وبصحة وعافية ونجاح وتألق وتفرحي بمريم وسامو ويخليكي لكل حبايبك واوعي تتصدمي في حد طول ما ربنا بيحبك وكلنا بنموت فيكي يا صديقة العمر”.

وفي سياق متصل، احتفل “المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية”، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بعيد ميلاد صدقي، من خلال إعداد ملصقاً خاصاً بالمناسبة واصفاً إياها بالفنانة الكبيرة.