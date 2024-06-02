من هى جيسيكا حسام أفضل ممثلة صاعدة في كأس إنرجي؟

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت الفنانة الشابة جيسيكا حسام، على جائزة أفضل جائزة ممثلة صاعدة في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، الجمعة الماضية، وقامت الفنانة إسعاد يونس بتوزيع الجوائز.

من هي جيسيكا حسام؟

قامت بالاشتراك بالتمثيل في طفولتها في عدد من الأعمال الفنية، منها : " الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل ومحمد الشرنوبي وهالة صدقي بدور "الطفلة ملك" ابنة ناردين فرج وعمر السعيد.

وشاركت في مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وإيمان العاصي وسوسن بدر وميرنا نور الدين.

لتشارك بعدها في بطولة حكاية "عائلة جيجي" إحدى قصص الجزء الثاني من مسلسل "ورا كل باب".

وقدمت فيلم "برا المنهج" بطولة النجم ماجد الكدواني وإخراج عمرو سلامة.

شاركت في الجزء الأول من مسلسل “كامل العدد، وخاضت به السباق الرمضاني عام 2023.

لفتت الأنظار بدورها في مسلسل "كامل العدد + 1"، وعرفت بصاحبة تريند التسعينات.

وعرض مسلسل "كامل العدد +1 " في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، بطولة شريف سلامة، دينا الشربيني، ميمي جمال، إسعاد يونس، وعدد كبير من نجوم الفن.

الجوائز التي حصلت عليها

وكان هذا العام مليئًا بالنجاحات، حصدت جيسيكا حسام خلال الأشهر الماضية علي أولى جوائزها العالمية في مهرجان بوسطن للفيلم كأفضل ممثلة صاعدة.

ثم يليها مهرجان طوكيو ولوس انجلوس والمهرجان الإيطالي للفيلم لتختتم بمهرجان هوليود للأفلام المتنوعه وذلك عن دورها في فيلم The Goat.