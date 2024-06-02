مي عز الدين تطلب الدعاء لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طلبت النجمة مي عز الدين، الدعاء لوالدتها، التي تعاني من ازمة صحية.

مي عز الدين، عبر خاصية القصص في صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، كتبت: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء".

وتأتي مطالبة النجمة مي عز الدين، بعد حوالي عام من كشفها معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للغسيل الكلوي.

النجمة مي عز الدين، شاركت في رمضان 2023، ببطولة مسلسل "سوق الكانتو"، مع النجم أمير كرارة وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم: فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، محمد عبدالعظيم، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إخراج حسين المنباوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

وظهرت مي في رمضان 2024 كضيفة شرف مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام، والذي عُرض على قناة MBC مصر.