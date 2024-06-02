أكرم فريد يحرر محضرا ضد شخص ينتحل اسمه في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حذر المخرج أكرم فريد أصدقائه في مصر والسعودية، من وجود شخص ينتحل شخصيته واسمه، ويتحدث عن وجود برنامج يخرجه مع منصة نتفليكس العالمية.

ونشر أكرم عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام فيديو، قال فيه "متعودتش أتكلم على السوشيال ميديا ويمكن دي أول مرة بعمل فيديو، بس دي نصيحة المحامي بتاعي"، موضحا "جاتلي رسايل كتيرة من بعض الأصدقاء في السعودية وكلهم بيحذروني إن فيه حد بينتحل اسمي في السعودية وعملت محضر من خلال المحامي بتاعي".

وأضاف أكرم "الشخص ده بيقول إني بعمل برنامج مع نتفليكس وده مش حقيقي وحاليا معنديش أي شغل في السعودية الشقيقة، فيه مشاريع بينا بس الفترة دي لأ، ده تحذير أي حد هينتحل اسمي أنا مش بتواصل مع أي حد ولما بعمل كاستينج بيكون فيه شركة مسؤولة، تحذير هذا الشخص نصاب وينتحل اسمي وعملنا فيه محضر ولو حصل مع حد ياريت يروح ويعمل محضر".

جدير بالذكر أن أكرم فريد قدم في 2023 مسلسل أولاد عابد بطولة الفنان رياض الخولي، محسن محيي الدين، أيتن عامر، إيهاب فهمي.