الأربعاء.. "بهجة الروح" تحتفي بـ"سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفني أمسية من سلسلة بهجة الروح، بعنوان سيدة المسرح وسيدة القلوب تكريما للفنانة القديرة سميحة أيوب، إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت وبحضور نخبة من كبار نجوم ونقاد المسرح وذلك في السابعة مساء الأربعاء 5 يونيو على المسرح الصغير .

وخلال الأمسية تهدي الدكتورة لمياء زايد رئيسة الأوبرا درع تكريم لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب تقديرا لمشوارها الفني المضيء الذي حققت من خلاله مكانة متفردة في قائمة المبدعين .

يذكر أن الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عاما ثم فيلم حب في سنة 1948، التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال، منها فيلم شاطيء الغرام وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953.

انضمت إلى المسرح القومي وعينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و 1975، بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلى جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون، كرمها الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس أنور السادات.