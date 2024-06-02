الخميس.. أوبرا الإسكندرية تغني أعمال محمد فوزي على مسرح سيد درويش ودمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلين لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام يضمان نخبة من أعمال الموسيقار محمد فوزي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 6 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" ويعاد مساء الجمعة 7 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور .

أعدت الفرقة برنامجا فنيا يعكس عبقرية محمد فوزي ويضم مجموعة من مؤلفاته الهامة، منها: عمري ما دقت الحب، مال القمر ماله، يا أعز من عيني، راح توحشيني، طير بينا يا قلبي، كل دقة في قلبي، الشوق الشوق، لقيته لقيته، أنا قلبي خالي، تملي في قلبي، داري العيون، بالإضافة إلى دويتو شحات الغرام وموسيقى فتافيت السكر.

يشارك في إحياء الحفل: هايدي الجندي، محمد حسن متولي، سارة مجدي، مصطفى سعد، شمس إبراهيم، وائل أبو الفتوح، آلاء أيوب، أيمن مصطفى.

يذكر أن محمد فوزي أحد أشهر الموسيقيين المصريين عمل كملحن ومطرب وممثل ومنتج، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده، تأثر بأغاني محمد عبدالوهاب وأم كلثوم، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى ثم حقق نجاحاً غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات، أسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات والتى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر، رحل عن عالمنا عام 1966 تاركا رصيدا فنيا تجاوز 400 أغنية إلى جانب 36 فيلما سينمائيا .