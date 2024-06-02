تعرف على موعد طرح رابع أغاني هيثم نبيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان هيثم نبيل، لطرح رابع أغاني ألبومه، وهي بعنوان "زي زمان"، ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

الأغنية، تعد الرئيسية ويحمل الألبوم اسمها "زي زمان"، وهي من كلمات الشاعرة سارة سعيد، ومن ألحان وتوزيع هيثم نبيل.

ومن المقرر طرح الأغنية، في السادسة مساء غدا الإثنين الموافق 3 يونيو 2024.

الفنان هيثم نبيل، كان قد طرح من الألبوم، أغاني "دب هب"، و"مش فارقلي"، و"كان لينا ناس"، وتولى وضع ألحان وتوزيع الأغاني.

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