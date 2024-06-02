شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت النجمة مى عز الدين، من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل لتعرضها لوعكة صحية، و كتبت مى عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "أرجو الدعاء لأمى بالشفاء"، ولم تكشف مى أي تفاصيل عن حالة والدتها المرضية.



مى عز الدين

وآخر أعمال النجمة مى عز الدين مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

وقدمت مى عز الدين ، في نوفمبر 2020 مسلسل "خيط حرير" من بطولتها مع محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.